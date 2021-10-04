Мурашко: у ВОЗ нет претензий к "Спутнику V"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что претензии к вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения отсутствовали, были некоторые вопросы к документам, сообщает ТАСС.

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Необходимые документы для регистрации "Спутника V" дооформлены и вносятся в ВОЗ, отметил министр.-0-