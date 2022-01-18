Мурашко: вакцинация от ковида не несет негативных последствий для репродуктивной функции

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация против коронавирусной инфекции не несет негативных последствий для репродуктивной функции мужчин и женщин, в отличие от ковида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация - это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин", - сказал он в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Мурашко отметил, что сегодня нужно приложить все усилия для своевременной вакцинации граждан репродуктивного возраста на этапе планирования семьи, а также уделить особое внимание беременным. "В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности", - рассказал он.

Глава Минздрава также сообщил, что с 2021 года критические акушерские состояния находятся на особом мониторинге благодаря созданию специального регистра. "Он позволил не только осуществлять совместное ведение региональными специалистами и экспертами федерального центра более 8 тыс. беременных и рожениц, находящихся в реанимации, но и получить значительный объем информации по материнским потерям и состояниям... Благодаря доступу к этим оперативным данным, мы можем планировать более эффективные меры по выходу из сложившейся ситуации", - заключил он.-0-