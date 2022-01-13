Мурашко: вакцинированные женщины могут передавать детям антитела при грудном вскармливании

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинированные от COVID-19 женщины могут передавать иммунитет, в том числе от нового омикрон-штамма, новорожденным детям через грудное вскармливание. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает газета "Известия".

"Сегодня все больше и больше говорят о том, что новый штамм омикрон более опасен становится для детей от момента рождения до 4 лет. Как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама - это защита новорожденного", - заявил глава Минздрава.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что на следующей неделе в России в гражданский оборот планируют выпустить вакцины от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М".-0-