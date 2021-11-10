Мурашко заявил, что нынешняя волна коронавируса в РФ распространяется быстрее предыдущих

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волна коронавируса, которая отмечается сейчас в РФ, распространяется быстрее предыдущих, причем фаза осложнения болезни также происходит быстрее, чем во время распространения уханьского штамма. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр здравоохранения заявил, что около 258 тыс. пациентов с ковидом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. "На госпитализации сегодня находятся 258 тыс. человек, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, 7 тыс. пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Мурашко также сообщил, что пиковые значения вакцинации от коронавируса в России составляют более 700 человек на 100 тыс. населения в сутки. "Мы приблизились к максимальным темпам вакцинации, они у нас были в середине июля. Сейчас (этот показатель. - Прим. ТАСС) составляет где-то 742 человека на 100 тыс. населения в сутки", - сказал он.

9 ноября министр сообщил, что удельный вес вакцинации составляет 400 человек на 100 тыс. населения.

По его словам, первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 62 млн человек, это 53% взрослого населения РФ. "На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек, это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител", - сказал он.

Также Мурашко сообщил, что около 4,5 млн россиян уже ревакцинировались от коронавирусной инфекции. "Нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител. Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идет", - сказал он.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией среди вакцинированных не превышает 0,4%, по данным из Венгрии, где вакциной "Спутник V" привито более 1 млн человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что в РФ в условиях дельта-штамма число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%.

"Буквально на днях мы получили данные из Венгрии, где более 1 млн человек были вакцинированы вакциной "Спутник V" и только 0,4% заболели впоследствии COVID-19. И сегодня даже при циркуляции штаммов мы видим, что количество заболевших не превышает 3-4% вакцинированных, это очень хороший результат", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.-0-