Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", - сказал Михаил Мурашко.

Он сообщил, что под наблюдением медиков в РФ находятся более 1,038 млн пациентов с COVID-19. "Сегодня под наблюдением медицинских работников находятся более 1,038 млн пациентов. Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения… В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией, это колоссальный объем и колоссальная нагрузка", - сказал он.

Пройти углубленную диспансеризацию необходимо всем, кто перенес коронавирус, отметил министр.-0-