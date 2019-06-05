Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 июня 2019, Ср
+26°C
Переменная облачность EUR 2.3617
USD 2.0977
RUB 3.2182
Главное
Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Президент
Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко
Президент
Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы
Политика
"Белагро" позволяет продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам - Хотько
Экономика
Минск может стать хорошей площадкой для международных мероприятий по ЦУР - Щеткина
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
10:35 Спорт
Тело пропавшего без вести жителя Волковысского района нашли в карьере
10:33 Происшествия
Екатерина Климова поделилась фото с дочерью. Сможете узнать, кто где?
10:31 Калейдоскоп
Мусульмане всего мира празднуют окончание священного месяца Рамадан
10:26 В мире
Правительство одобрило проект изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией
10:25 Общество
Лесхозы Беларуси в 2019 году планируют увеличить заготовку меда на 43,5%
10:22 Экономика
Около 130 тыс. билетов продано на II Европейские игры
10:22 Спорт
Пьяный витебчанин протаранил две легковушки возле гимназии
10:03 Происшествия
В Новополоцке сгорели две машины
09:53 Происшествия
Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
09:52 Общество
В Гродно изъята самая крупная за пять лет партия насвая
09:45 Происшествия
Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью - Гандилов
09:33 Политика
Футболисты Мали стали последними участниками 1/4 финала молодежного ЧМ
09:16 Спорт
Около тысячи любителей активного отдыха ожидается на забеге "Ратомка-трейл"
08:20 Регионы
Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь
08:02 Регионы
Студотрядовцы Витебской области открывают третий трудовой семестр
07:37 Регионы
В Толочинском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
07:36 Происшествия
Мост через Днепровско-Бугский канал в Кобринском районе планируют реконструировать
07:19 Регионы
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
07:08 Технологии
Картина дня: перспективы "Восточного партнерства", открытие "Белагро" и погода в июне
07:00 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Детский отдых Детский отдых
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мусульмане всего мира празднуют окончание священного месяца Рамадан

В мире 05.06.2019 | 10:26
Во время праздничного богослужения в Минской Соборной мечети
Во время праздничного богослужения в Минской Соборной мечети

Мусульмане всего мира отмечают один из самых благословенных праздников окончание священного месяца Рамадан (азерб. - Орудж байрамы, турк. - Ураза-байрам, араб. - Ид ал-Фитр, рус. – Разговение), сообщает Trend.

Священный месяц Рамадан длился в этом году в период с 5 мая по 3 июня.

Окончание поста и праздника Рамадан - Ид аль-фитр является вторым по важности среди всех мусульманских праздников. Его начинают праздновать с закатом солнца в последний день месяца Рамадан (в этом году 3 - 4 июня). Он отмечается два дня. В это время все мусульмане должны задумываться о духовных ценностях, которые они приобрели во время празднования Рамадана. Этот праздник мусульмане считают днем спасения, прощения, вознаграждения и примирения.

Этот день знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан и начинается отмечаться в первый день мусульманского месяца шаввал. По традиции, в этот праздничный вечер все должны собраться в кругу своей семьи за праздничным столом. По предписанию, после трапезы следует раздать бедным и сиротам обязательную милостыню завершения поста - закят аль-фитра. Целью выплаты закят аль-фитра является искупление возможных ошибок и упущений, сделанных в течение месяца поста таких, как случайное нарушение правил поста, сквернословие, пустословие, нанесенные обиды т.д., а также помощь нуждающимся в праздновании Рамадана вместе с другими мусульманами.

Выплата фитры производится в промежутке между рассветом первого дня праздника Рамадан и началом праздничной совместной молитвы. Если же в указанный срок фитра не будет выплачена, то она должна достичь нуждающихся после утреннего праздничного намаза в кратчайшие сроки. Нельзя опаздывать с передачей данного пожертвования без уважительных причин. Если по каким-то уважительным причинам мусульманин не успел выплатить фитру, то пост остается действительным. Но мусульманин, не выплативший фитру, остается должником. Фитра все равно должна быть выплачена. Освобождаются от выплаты фитры только семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении.

"Размер фитры определяется стоимостью 3 кг пшена, ячменя, изюма, фиников или риса на каждого члена семьи, в зависимости от материального положения семьи. Фитра дается лицам, испытывающим материальные затруднения. Помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами. Естественно, что богатым семьям не пристало выплачивать фитру по самой низкой цене, например, пшена. Конечно, надо заранее определиться, кому из нуждающихся надо будет отдать благотворительную помощь, а не ждать до последнего. Хорошо, если этот закят дается самому бедному родственнику или соседу", - рассказал заместитель главы управления мусульман Кавказа, декан Бакинского Исламского университета Гаджи Фаиз Нагизаде.

Фитру, как правило, выплачивают одному бедному мусульманину (или его семье), а можно и распределить между несколькими бедняками, если его сумма позволяет накормить этих людей. Точно также, один бедный мусульманин может получить фитру от нескольких человек. Фитру не полагается давать людям, имеющим достаток, при котором человек сам должен выплачивать милостыню. Целью милостыни является оказание помощи нуждающимся мусульманам. Неприемлемо выплачивать фитру родителям, деду, бабушке, супруге, детям, внукам и только тем родственникам, которые находятся на его иждивении или попечении, - в этом случае благо воздаяния обращается к нему самому.

Милостыню выплачивает глава семьи (если он не болен, дееспособен и зарабатывает) за всех членов семьи, находящихся на его попечении. Однако, он не обязан этого делать за совершеннолетнего, дееспособного сына и за свою жену, так как эта обязанность лежит на них самих. В то же время, если он за них выплатит милостыню фитр, то она будет принята. Гость праздничного стола также обязан сам выплачивать милостыню фитр, но хозяин дома может взять на себя эту выплату.

Как и любое торжество, Байрам - праздник, на который накрывают столы и ставят угощение. Орудж байрамы, как правило, отмечают два дня. В это время принято посещать могилы близких и родных, совершать по ним заупокойные молитвы, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Верующие ходят друг к другу в гости и приглашают к себе, чтобы разделить дружескую трапезу. Очень важно также навестить своих родителей и других родственников. В праздник Рамадан мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, надевать лучшие наряды, душиться благовониями и т.д. Дети, как правило, также получают подарки от своих родителей и проводят время в играх и забавах. Поститься же в этот благословенный день нельзя.

Отмечают праздник разговения, собираясь в мечетях. Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети, - это утренняя праздничная коллективная молитва-намаз.

Праздник Рамадан был установлен основателем Ислама - Пророком Мухаммедом. Произошло это в 624 году. С тех пор всемирная община верующих ежегодно отмечает этот день. Дни празднования в большей части традиционно мусульманских стран считаются праздничными и на государственном уровне, а значит, являются официальными выходными днями.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Азербайджан, праздник, религиозный праздник
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3617 BYN 2.356 BYN 2.362 BYN
USD
2.0977 BYN 2.095 BYN 2.099 BYN
RUB
3.2182 BYN 3.21 BYN 3.221 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Совхоз "Большое Можейково" начал уборку цветов ромашки
Все фото

Инфографика

"Белагро-2019" С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка "Белагро-2019". Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ "Глобус Парк").
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь
Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в "Зубренке"
Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко
Политика
Виорел Мошану "Восточное партнерство" должно оставаться приоритетом для Евросоюза и его партнеров - посол Румынии
Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью - Гандилов
Беларусь и Узбекистан расширяют взаимодействие в сфере безопасности
Экономика
Сергей Румас Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией - Румас
Лесхозы Беларуси в 2019 году планируют увеличить заготовку меда на 43,5%
Парламентарии СГ указали на длительность согласования соглашения в сфере транспорта
Происшествия
Фото Октябрьского РОВД Гродно В Гродно изъята самая крупная за пять лет партия насвая
Тело пропавшего без вести жителя Волковысского района нашли в карьере
Пьяный витебчанин протаранил две легковушки возле гимназии
Общество
Фото из архива Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
Правительство одобрило проект изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией
Картина дня: перспективы "Восточного партнерства", открытие "Белагро" и погода в июне
Регионы
Евгений Лось и Вячеслав Хоронеко. Фото дирекции II Европейских игр Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Около тысячи любителей активного отдыха ожидается на забеге "Ратомка-трейл"
Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь
Спорт
Фото ФК БАТЭ БАТЭ занимает 55-е место в рейтинге УЕФА, минское "Динамо" - 132-е, лидирует мадридский "Реал"
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Около 130 тыс. билетов продано на II Европейские игры
Технологии
Ирина Старовойтова Минобразования рассматривает вопрос внедрения гаджетов в учебный процесс
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
Кота-робота показали в Китае
Культура
Фото из архива Двенадцатичасовой фортепианный марафон пройдет 22 июня в Белгосфилармонии
Выставка знаменитого фотографа начала ХХ века Петра Шумова открылась в Минске
ФОТОФАКТ: Александрия готовится к празднику "Купалье"
Калейдоскоп
Jay-Z. Фото EPA Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
Екатерина Климова поделилась фото с дочерью. Сможете узнать, кто где?
Рианна названа самой богатой женщиной в мире музыки
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня, 11:00 Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня, 11:00 Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Газета 7 дней
Выпускной? КЛАСС!
При параде
Секреты "отца" Штирлица
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия