Музеи Литвы просят разрешить им работать

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После объявления карантина Ассоциация музеев Литвы неоднократно обращалась к президенту страны и представителям правительства, с тем чтобы привлечь внимание к чрезмерному ограничению - закрытию музеев. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

7 ноября в Литве повторно ввели общенациональный карантин. Население обязали носить маски в общественных местах. Все массовые мероприятия отменили, музеи, театры, кинотеатры, другие учреждения культуры закрылись. Кафе и рестораны работают только навынос. Магазины и предприятия услуг обслуживают клиентов из расчета один человек на 10 кв.м. Запрещается также собираться группами более пяти человек, исключение только для членов одной семьи.

Ассоциация музеев Литвы призывает пересмотреть решение о закрытии и разрешить работу. По словам директора Музея современного искусства MO Милды Иванаускене, музеи не являются местами массового скопления людей, и безопасная посещаемость позволяет уменьшить уровень стресса людей во время карантина. "Мы легко можем регулировать поток людей в музее. Мы ввели почасовые билеты, музей одновременно могут посещать ограниченное количество посетителей. Обязуемся регистрировать посетителей. Следует подчеркнуть, что в музее не только соблюдаются высочайшие меры безопасности, но и обеспечивается постоянный приток свежего воздуха - каждые два часа воздух в выставочных помещениях полностью заменяется свежим воздухом", - подчеркнула Милда Иванаускене.

Также она добавила, что в связи с ситуацией отменены все образовательные мероприятия, экскурсии и мероприятия в музее. "Несмотря на то, что посетителям предлагается широкая альтернатива из виртуального контента, посещение выставочных залов по-прежнему безопасно и может заменить прогулку по парку и дать надежду и вдохновение в эти трудные времена. У нас большой зал площадью 1 тыс. кв.м, малый - 200 кв.м, хорошо вентилируемый", - добавила директор музея МО.

Представители литовских музеев отмечают, что, согласно исследованиям и опросам, опубликованным в Литве, жители весной испытывали сильный стресс из-за карантина. Темной зимой ожидается еще больший психологический стресс и депрессия. А согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посещение музеев и галерей улучшает эмоциональное здоровье людей.-0-