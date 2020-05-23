Музеи Ватикана откроются для туристов с 1 июня

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музеи Ватикана снова откроются для посетителей с 1 июня. Ранее введенные ограничения были связаны с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

"1 июня после почти трехмесячного перерыва можно будет вновь посетить ватиканские музеи", - говорится в сообщении.

Помимо этого, будет разрешен вход туристам и в летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности.

Возобновляются также поездки по садам Ватикана на экологических автобусах.

Итальянские музеи начали открываться уже с 18 мая, несмотря на то, что традиционно понедельник для них выходной. Вместе с тем многие музейные учреждения отложили открытие до 2 июня. Италия с 3 июня откроет свои границы для граждан стран Европейского союза и Шенгенской зоны и намерена отказаться от двухнедельного карантина для въезжающих.-0-