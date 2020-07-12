Мужчина обезоружил полицейских на западе Германии

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы ФРГ разыскивают подозрительного мужчину, который обезоружил патрульных и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции города Оффенбург.

Мужчина имел при себе лук со стрелами, нож и пистолет. Был одет в камуфляжный костюм. Ему удалось посредством угроз разоружить полицейских, которые хотели проверить у него документы, после чего он скрылся в лесу.

Полиция призывает местных жителей оставаться дома. Подозреваемый - 31-летний гражданин Германии без постоянного места жительства. В прошлом имел проблемы с законом.-0-