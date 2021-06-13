Мужчина открыл стрельбу на улице итальянского города Ардеа

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом, пострадали пожилой мужчина и двое детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал RaiNews24.

Согласно первой информации карабинеров, стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.

Множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа сразу же поступило в полицию и карабинерам. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации некоторых местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Предположительно огонь открыл отец этих детей, сообщил RaiNews24.-0-