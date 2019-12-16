Мужчина открыл стрельбу в московском метро

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-летний мужчина устроил стрельбу на станции "Косино" Московского метрополитена. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД России сообщает ТАСС.

"В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на станции метро "Косино" гражданин произвел выстрелы в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого около станции метро "Лермонтовский проспект". Им оказался 23-летний приезжий", - рассказали в главке.

Как отметили в полиции, молодой человек вел себя неадекватно, размахивал предметом, похожим на пистолет. Выяснилось, что задержанный находился на платформе станции метро "Косино" со своей знакомой. В присутствии пассажиров, поднимаясь по лестнице, он сделал несколько выстрелов. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый арестован.-0-