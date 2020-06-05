Мужчина, открывший стрельбу в Тбилиси, сдался полиции

5 июня, Тбилиси /БЕЛТА - ТАСС/. Мужчина средних лет, который в течение нескольких часов вел из своей квартиры в тбилисском районе Варкетили беспорядочную стрельбу, сдался сотрудникам полиции. Об этом сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"В результате переговоров указанный человек покинул квартиру, в которой проживал. Он сдался нам. Сейчас он находится в безопасности. В результате мероприятия никто не пострадал", - сказал Важа Сирадзе. Он добавил, что мужчина в нетрезвом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел в Тбилиси днем 5 июня. По предварительной информации, мужчина, находящийся под воздействием алкоголя, поссорился с семьей и стал им угрожать оружием. Родные убежали из дома, после чего он заперся и стал беспорядочно стрелять из огнестрельного оружия. Полиция несколько часов вела с ним переговоры.-0-

Мужчина заперся в одном из домов Тбилиси и ведет беспорядочную стрельбу Полиция оцепила дом, в котором живет мужчина. На месте появился и отряд специального назначения со спецтехникой.