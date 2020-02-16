Мужчина ранил двух человек ножом в храме в Москве

16 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Мужчина сегодня напал на прихожан в храме на ул. Бакунинской в центре Москвы, два человека получили ранения. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - сказала она.

По словам Ирины Волк, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ЧП произошло в храме Святителя Николая.-0-