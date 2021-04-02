Мужчина с горящей бутылкой пытался пробраться во двор Елисейского дворца

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, вооруженный бутылкой с воткнутым в нее зажженным куском ткани, пытался пробраться во двор Елисейского дворца - резиденции президента Франции. Об этом написала в ночь на пятницу газета Le Figaro, сообщает ТАСС.

Нарушителя заметили, когда он перелезал через забор. Его сопровождали два сообщника, которые снимали происходящее на видео. Полиция задержала всех троих участников и поместила под стражу в связи с подозрением в "попытке насилия с применением оружия".

Следствие устанавливает, бросил ли он бутылку целенаправленно или же просто уронил перед задержанием. Мотивы нарушителя пока не раскрываются, однако, по предварительным данным, анализ жидкости из бутылки показал, что она не опасна. Сам же 30-летний лазутчик называет себя художником и заявил, что не собирался предпринимать никаких насильственных действий.-0-