Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе ФРГ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По ее данным, преступник схвачен. Во время задержания он получил ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Установлена ли его личность, пока неизвестно.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на местную полицию проинформировал, что речь, судя по всему, идет о бытовом конфликте. Инцидент произошел около 19.00 по местному времени (21.00 по минскому). Обстоятельства не раскрываются. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу.

Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, полиция Оберхаузена запросила подкрепление из города Эссен для расследования.-0-