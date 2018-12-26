Мужчина с ножом в Китае угнал автобус и въехал в толпу

26 декабря, Фучжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайском городе Лунъянь мужчина, вооруженный ножом, захватил автобус и въехал в толпу людей на одной из улиц, в результате чего 8 человек погибли, еще 22 получили ранения. Один человек находится в критическом состоянии.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемым является уроженец района Синьло города Лунъянь, безработный мужчина 1970 года рождения.

Выяснилось, что у задержанного возник конфликт с местным служащим из жилищного комитета, который пришел к нему домой.

Продолжается расследование конкретных обстоятельств произошедшего.-0-