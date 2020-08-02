Мужчина стрелял из автомата на набережной в Санкт-Петербурге

2 августа, Санкт-Петербург /БЕЛТА -ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе из автомата под мостом на Морской набережной в Санкт-Петербурге задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вечером 1 августа поступила информация о том, что на набережной трое неизвестных стреляют из автомата. "На место оперативно прибыли сотрудники полиции. На месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой). Мужчина производил выстрелы в воздух. Изъятое оружие направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. В отношении мужчины составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-