Мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Санкт-Петербурге

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина устроил стрельбу на детской площадке дома по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, сообщает российский телевизионный https://www.5-tv.ru/ 5-tv.ru.

Никто не пострадал. Злоумышленник задержан.

Из какого оружия - пневматического или огнестрельного - велась стрельба, неизвестно. Причины инцидента тоже пока неизвестны. Информация о происшествии уточняется.-0-