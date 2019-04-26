Мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Санкт-Петербурге

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина устроил стрельбу на детской площадке дома по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, сообщает российский телевизионный
Никто не пострадал. Злоумышленник задержан.
Из какого оружия - пневматического или огнестрельного - велась стрельба, неизвестно. Причины инцидента тоже пока неизвестны. Информация о происшествии уточняется.-0-
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