Мужчина устроил стрельбу возле школы в Москве

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина устроил стрельбу возле школы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина около школы на Палехской улице устроил стрельбу. По предварительной информации, мужчина узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и решил с ними расправиться, взяв с собой оружие", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину. По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.-0-