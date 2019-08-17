Мужчина утонул в подземном переходе в Стамбуле

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле сильные ливни стали причиной наводнения. В одном из подземных переходов нашли тело утонувшего мужчины, сообщает "МИР 24" .

Из-за дождей парализовано движение поездов в городе и паромное сообщение через Босфор. Затоплен Большой базар в историческом районе Султанахмет.

По прогнозам синоптиков, ливни не прекратятся в течение суток.-0-