Мужчина в Германии умышленно наехал на группу людей

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей, пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

Водитель несколько раз пытался на своем автомобиле наехать на прохожих сначала в городе Боттроп, затем в Эссене (оба города расположены в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия). В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана. Пострадали не менее четырех человек.

Затем мужчина отправился в Эссен и направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке.

Злоумышленник задержан. В полиции считают, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку во время задержания из его уст звучали высказывания соответствующего характера. У полиции есть также информация о психическом заболевании мужчины.-0-