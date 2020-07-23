Мужчина в Полтаве удерживает в заложниках начальника УГРО

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Полтаве (Украина) захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области. Сейчас проводится спецоперация по задержанию злоумышленника, заявил Департамент уголовного розыска в Telegram-канале, сообщает УНН.

Уточняется, что 23 июля в 9.00 по местному времени у здания административного суда сотрудники полиции пытались задержать, предположительно, автоугонщика. При попытке задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что подозреваемый захватил в заложники представителя уголовного розыска.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого сотрудника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. С ним он поехал в направлении выезда из города. В данный момент продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника, полиция выясняет его требования.-0-