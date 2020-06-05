Мужчина заперся в одном из домов Тбилиси и ведет беспорядочную стрельбу

5 июня, Тбилиси /БЕЛТА - ТАСС/. Житель одного из многоквартирных домов Тбилиси (Грузия) заперся дома и время от времени ведет беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"Человек вооружен. Вероятнее всего, он пьян. Он заперся на первом этаже жилого дома, откуда несколько раз выстрелил беспорядочно. Представители правоохранительных органов полностью мобилизованы по периметру. Безопасность жильцов обеспечена. На данный момент ведутся переговоры", - сказал Важа Сирадзе.

Полиция оцепила дом, в котором живет мужчина. На месте появился и отряд специального назначения со спецтехникой. По словам очевидцев, мужчина находился дома с женой и дочерью. Когда он стал стрелять, члены его семьи убежали из дома. Пострадавших нет.-0-