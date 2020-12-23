Мужчина, застреливший жандармов во Франции, найден мертвым

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском департаменте Пюи-де-Дом найден мертвым мужчина, который убил троих жандармов и еще одного ранил, сообщает телеканал BFM TV.

Обстоятельства смерти пока не разглашаются. В спецоперации по поимке преступника участвовали более 300 жандармов.

Как сообщалось, в ночь на 23 декабря в полицию департамента поступил вызов о домашнем насилии. Прибывшие на место инцидента жандармы увидели женщину, пытавшуюся укрыться на крыше дома. Когда сотрудники полиции приблизились к дому, мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, начал стрелять. Затем он поджег здание и скрылся с места преступления.-0-