Мужчину, устроившего стрельбу на улице итальянского города Ардеа, нашли мертвым

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, застреливший пожилого человека и двоих детей, был обнаружен мертвым при штурме дома в пригороде Рима, сообщает телеканал Rai News 24.
По предварительной информации, мужчина покончил с собой до того, как в дом ворвались карабинеры. Сообщается, что он страдал психическим заболеванием.
Стрельба произошла ранее в воскресенье на улице города Ардеа под Римом. В результате происшествия были смертельно ранены три человека. Пожилой мужчина умер на месте, двоих детей экстренно доставили в одну из римских больниц, однако врачи не смогли их спасти.
По информации телеканала, стрелявший забаррикадировался в своем доме. Попытки переговоров не дали результата, поэтому карабинерами было принято решение осуществить штурм.-0-