МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул

Фото из архива Reuters
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирования радикального движения "Талибан" начали в воскресенье наступление на Кабул. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, сообщает ТАСС.
По данным агентства, талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.
По данным агентства, талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.
Между тем, по поступающей из Кабула информации, ситуация складывается не столь однозначно. Как заявил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, движение отдало приказ своим подразделениям не штурмовать Кабул. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он.-0-