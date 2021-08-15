МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул

Между тем, по поступающей из Кабула информации, ситуация складывается не столь однозначно. Как заявил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, движение отдало приказ своим подразделениям не штурмовать Кабул. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он.-0-





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