МВД Франции опровергло версию о поджоге собора в Нанте

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на западе Франции не связано с преступными действиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

"На данный момент ничто не указывает на то, что пожар в соборе в Нанте начался в результате намеренного преступного поджога. Ведется расследование, и окончательное решение будет вынесено прокурором Французской Республики. Временно задержанный по данному делу человек был выпущен на свободу, в отношении него не было выдвинуто обвинений. Вполне вероятно, что произошедшее в Нанте имеет случайный характер", - сказал Жеральд Дарманен.

Он также указал, что "в последнее время во Франции были совершены многочисленные антихристианские, антимусульманские и антисемитские акты". "Таких антихристианских действий было много в январе. В частности, были разбиты статуи Девы Марии в восьми церквях департамента Атлантические Пиренеи", - заметил министр. По его словам, в департаменте Кальвадос случилось нападение на христиан-паломников. В одном из соборов на юге вандалы повредили статую Иисуса Христа.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла начался утром 18 июля. Огонь пытались ликвидировать около 100 пожарных. Они не смогли спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. По сообщениям полиции, в результате инцидента никто не пострадал.-0-