МВД Германии: протесты из-за COVID-ограничений стали более радикальными

29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Протесты противников ограничительных мер из-за COVID-19 в Германии становятся более радикальными, насилие растет, заявил представитель германского МВД Стив Альтер, сообщают РИА Новости.

"Мы констатируем, что протесты становятся частично более радикальными, все больше сопровождаются насилием", - сказал Стив Альтер на брифинге в Берлине, добавив, что данная тенденция касается не всех участников уличных акций.

Он обратил внимание на участие в рядах протестующих праворадикального элемента, подчеркнул, что в полиции внимательно наблюдают за этим.

Немногочисленные, но регулярные акции протеста в виде "уличных гуляний" проходят в ФРГ на фоне ужесточения мер борьбы с пандемией коронавируса. В начале декабря на акции протеста в Берлине были атакованы пять журналистов, трое из них получили легкие травмы, сообщила ранее газета Tagesspiegel. Среди нападавших на сотрудников СМИ были члены неонацистской группировки из Бранденбурга.-0-