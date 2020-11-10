МВД оштрафует всех участников митинга в Тбилиси за нарушение запрета на передвижение

10 ноября, Минск, / Корр. БЕЛТА/. МВД Грузии осуществляет идентификацию всех людей, которые проводят акцию протеста в Тбилиси у здания парламента и оштрафует всех участников митинга за нарушение запрета на передвижение. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

"Мы призываем граждан подчиниться запретам, в противном случае их шаги будут расценены как действия, нарушающие Кодекс административных правонарушений, что карается штрафом в размере 2 тыс. лари для физических лиц и 10 тыс. лари [более $3 тыс.] для юридических лиц", - сказано в заявлении.

Несколько сотен представителей оппозиции, гражданские активисты, а также их сторонники в Тбилиси у здания парламента проводят митинг против результатов парламентских выборов 31 октября. Митингующие заявили, что не собираются соблюдать запреты правительства и умышленно нарушат их.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.-0-