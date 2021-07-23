МВД РФ назвало участие в незаконных акциях основным способом дестабилизации обстановки в стране

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконные акции, перерастающие в массовые беспорядки, становятся основным способом дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в подготовленном МВД РФ проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности, сообщает ТАСС.

"Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - говорится в документе.

В нем отмечается, что еще одной опасностью является рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних при помощи интернета.

Также в МВД считают вызовом стремительный рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. "В 2020 году зарегистрировано 510,4 тыс. деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 73,4% больше, чем за 2019 год", - подчеркивается в документе.

В Москве и других крупных городах России в январе - апреле прошло несколько несанкционированных акций, организованных сторонниками блогера Алексея Навального, осужденного за коррупцию. Они сопровождались применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.-0-