МВФ: новой инфляционной спирали в Европе не будет

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европы не столкнутся с новой инфляционной спиралью в связи с ожидаемым падением цен на энергоресурсы в следующем году. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме видеосвязи директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, сообщает ТАСС.

"На данном этапе мы не ожидаем развития инфляционной спирали в Европе. Высокая инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, действительно обусловлена главным фактором - ростом цен на энергоносители, и мы ожидаем, что в течение 2022 года он ослабнет", - отметил Альфред Каммер.

Он подчеркнул, что цены на нефть "явно возвращаются к уровню до пандемии из-за высокого спроса". "У нас есть конкретная проблема с ценами на природный газ, которые за последний год выросли в пять раз, что довольно существенно", - заявил директор департамента МВФ, связав эту ситуацию, в частности, с текущими климатическими условиями Европы.-0-