МВФ обеспокоен финансовыми рисками на фоне длительной рецессии

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длительная рецессия и сдержанное восстановление экономики могут привести к тому, что совокупный корпоративный долг превысит исторический максимум периода после Второй мировой войны, сообщает Euronews со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

После публикации доклада с ухудшенным прогнозом по мировому ВВП, МВФ выступил с очередным строгим предупреждением: в мире растет уровень глобального долга и увеличивается задолженность домашних хозяйств.

"В некоторых государствах зоны евро уровень корпоративной задолженности достаточно высокий. Например, во Франции - одной из основных стран, где корпоративный сектор финансируется с привлечением заемных средств, - этот уровень растет. В Германии увеличивается задолженность домашних хозяйств", - отмечает финансовый советник Международного валютного фонда Тобиас Адриан.

Неплатежеспособность станет испытанием для банковского сектора, страны могут столкнуться с резким экономическим спадом. Но в МВФ отмечают, что банки переживают этот кризис более подготовленными. "Сегодня капитализация банков, конечно, лучше, чем во время кризиса 2008 года. 10 лет реформ сделали банковскую систему гораздо более устойчивой. Сегодня у банков есть буферные запасы, которые они могут привлечь", - считает Тобиас Адриан.

На этой неделе МВФ опубликовал доклад, в котором ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП. Согласно новым оценкам, ВВП упадет на 4,9% в этом году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем. "Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более плавным, чем ожидалось ранее", - отмечали авторы доклада.-0-