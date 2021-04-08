МВФ поддержал идею о введении налога для богатых

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) поддержал идею президента США Джо Байдена о введении временной единой минимальной ставки корпоративного налога во всем мире, сообщает Euronews.

В МВФ заявляют, что компании и обеспеченные люди, разбогатевшие во время пандемии, могут платить больше. Такие меры помогут сократить социальное неравенство, а также послужат сплочению общества.

В фонде также призывают укреплять международное сотрудничество с целью производства и распространения вакцин во всех странах. Эксперты уверены, что вакцинация от COVID-19 окупится с избытком. "Если прогресс в вопросах вакцинации ускорится и вакцины будут доступны каждому, то финансовые, социальные и экономические преимущества будут огромными. Вакцинация может стать самым выгодным вложением средств в глобальный проект государственного сектора", - заявил директор Департамента бюджетных вопросов МВФ Витор Гаспар.

Между тем общий суверенный государственный долг всех стран мира приближается к 100% мирового ВВП. Министры экономики и финансов и главы центробанков стран G20 огласились расширить резервы МВФ на $650 млрд в надежде, что это поможет восстановлению мировой экономики.-0-