МВФ получил заявки от 41 страны на участие в инициативе по приостановке выплат задолженностей

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд получил уже более половины заявок от подходящих по критериям бедных стран на участие в инициативе по приостановке выплат по задолженности. Об этом сегодня на брифинге для журналистов проинформировал официальный представитель фонда Джерри Райс, сообщает ТАСС.

"К настоящему моменту 41 страна подала официальные запросы в рамках инициативы о приостановке обслуживания долга. Это больше половины из потенциально 73 стран, которые подходят по критериям для участия (в инициативе. - Прим. ТАСС)", - сказал он.

Джерри Райс также обратил внимание на то, что в целом фонд с начала пандемии направил финансовую помощь по линии чрезвычайного финансирования МВФ 72 странам. Сумма этой помощи составила $25 млрд. "Это финансирование предоставляется без традиционных условий со стороны МВФ", - отметил он.

"Мы также предоставили срочное облегчение долгового бремени для всех 29 беднейших государств-членов", - добавил представитель фонда. Для этих целей, по его словам, МВФ выделил порядка $251 млн.

Ранее по итогам прошедшей 18 июля видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками стран "Группы двадцати" директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что считает необходимым рассмотреть возможность продлить мораторий на выплату задолженности беднейшими странами.

Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных государств, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией.-0-