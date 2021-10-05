МВФ: потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн из-за COVID

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн в течение следующих пяти лет, если не удастся вакцинировать от коронавируса большую часть населения планеты. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

Она указала, что еще есть возможность "достичь целей, выдвинутых МВФ совместно со Всемирным банком, ВОЗ и ВТО, - вакцинировать не менее 40% жителей каждой страны к концу этого года и 70% - к первой половине 2022 года".

"Если мы этого не сделаем, значительная часть мира останется невакцинированной и человеческие трагедии будут продолжаться. Это будет сдерживать восстановление мировой экономики. В течение следующих пяти лет потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

По ее словам, чтобы не допустить этого, нужно резко увеличить доставку доз вакцины от ковида в развивающиеся страны. "Более богатые страны должны немедленно выполнить свои обязательства по безвозмездной передаче препаратов. И вместе мы должны увеличить объемы производства и распространения вакцин, снять торговые ограничения на медицинские материалы", - пояснила глава организации. Помимо вакцин, добавила она, необходимо $20 млрд в "безвозмездном финансировании на проведение тестов (на ковид. - Прим. БЕЛТА), отслеживание (контактов с заболевшими. - Прим. БЕЛТА) и медицинские препараты", - сказала она.

Также Кристалина Георгиева заявила, что МВФ ожидает в текущем году небольшое снижение темпов роста мировой экономики, добавив, что мир "сталкивается с глобальным восстановлением экономики, которое по-прежнему заторможено пандемией и ее последствиями".

Она отметила, что общий суверенный государственный долг всех стран вырос почти до 100% мирового ВВП.

По словам главы фонда, объем производства в развитых странах в 2022 году вернется к уровню, который он занимал до пандемии, а у развивающихся стран этот процесс займет годы.

Кристалина Георгиева считает, что перспективы инфляции в мире по-прежнему крайне неопределенные, однако ценовое давление в большинстве стран ослабнет в 2022 году. "Хотя мы ожидаем, что в большинстве стран в 2022 году ценовое давление ослабнет, в некоторых странах с формирующейся и развивающейся экономикой ценовое давление, как ожидается, сохранится", - отметила она.

"Особую обеспокоенность в рамках инфляции вызывает рост мировых цен на продовольствие - более чем на 30% за последний год. Вместе с ростом цен на энергоносители это оказывает дополнительное давление на более бедные семьи", - подчеркнула Георгиева.-0-