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24 марта 2020, 14:06

МВФ прогнозирует глобальную рецессию экономики в 2020 году

Фото Reuters
Фото Reuters
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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса вызовет в 2020 году глобальную рецессию, которая может оказаться тяжелее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, сообщает Reuters со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Глава МВФ Кристалина Георгиева приветствовала чрезвычайные фискальные меры, уже принятые многими странами для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших компаний и работников, а также шаги, предпринятые центральными банками в сфере денежно-кредитной политики. Однако, по мнению главы МВФ, в будущем потребуется еще больше мер по сдерживанию кризиса.

Кристалина Георгиева представила новый экономический прогноз после конференц-звонка министров финансов и глав центральных банков G20, которые, по ее словам, согласились с необходимостью скоординировать усилия. "Все страны должны работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб", - сказала Кристалина Георгиева.

Ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа заявил, что миру потребуются годы, чтобы оправиться от экономических потерь, вызванных пандемией коронавируса. При этом, как считает глава ОЭСР, многие крупнейшие экономики мира впадут в рецессию уже в ближайшие месяцы. Одной из главных угроз сегодня является неопределенность, поскольку пока невозможно оценить, сколько людей в мире останутся без работы и сколько тысяч предприятий обанкротятся.-0-

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