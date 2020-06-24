МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России, который, как ожидается, упадет на 6,6% в нынешнем году, но вырастет на 4,1% в следующем году. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики", сообщает ТАСС.

В обновленном докладе отмечается, что "вызванные пандемией сбои, а также значительное снижение располагаемого дохода для экспортеров нефти после резкого снижения цен на топливо приведут к резкому экономическому спаду в России", а также в ряде других стран. Фонд также включил российский рубль в список валют, "которые значительно ослабли в предыдущие месяцы, но с апреля усилились". В перечень также входят австралийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, мексиканский песо и южноафриканский рэнд.

В апреле МВФ прогнозировал падение ВВП России на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, при этом в январе фонд ожидал рост экономики страны на уровне 1,9%. В 2021 году фонд ожидал ускорения экономического роста в РФ до 3,5%, вместо 2% в январском прогнозе.

МВФ также ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году. "Пандемия (вызываемого новым коронавирусом заболевания) COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", - отмечают авторы доклада.

Эксперты МВФ призывают международное сообщество оказывать финансовую помощь бедным странам в деле развития их сферы здравоохранения, а также облегчать их бремя задолженности. Фонд подчеркивает необходимость того, чтобы разрабатываемая вакцина от коронавируса была доступной для всех стран.-0-