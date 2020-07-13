МВФ прогнозирует возвращение реального ВВП в странах ЕС к уровню 2019 года только в 2022 году

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальный ВВП в странах Евросоюза вернется к уровню 2019 года только к 2022 году, после чего возникнет необходимость в структурной перестройке экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуля Томсена.

"Мы ожидаем, что реальный ВВП в ЕС сократится на 9,3% в текущем году, а затем увеличится на 5,7% в 2021 году и возвратится к уровню 2019 года только в 2022 году", - отметил Поуль Томсен. "Если будет найден эффективный способ лечения COVID-19, восстановление экономики может быть более быстрым, но также верно и противоположное, если возникнут новые масштабные волны распространения инфекции", - подчеркнул он.

"Политики должны также признать, что посткризисная экономика может быть очень непохожа на экономику образца 2019 года. Становится ясно, что мы переживаем кардинальные изменения, и они нам нужны", - считает специалист. Он говорит о том, что властям следует подготовиться к тому, что пандемия продлится несколько лет, а за ней могут последовать новые пандемии. "Европа должна стремиться к новой, более экологичной экономике, которая в состоянии эффективно функционировать даже в условиях более длительных мер социального дистанцирования", - замечает автор аналитического материала.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

МВФ прогнозирует, что в текущем году в мировой экономике будет наблюдаться спад на уровне 5%, однако она будет восстанавливаться и в 2021 году вырастет на 5,4%.-0-