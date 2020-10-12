МВФ считает изменение климата серьезной угрозой для роста мировой экономики

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение климата представляет серьезную угрозу для роста мировой экономики и процветания. Об этом сегодня заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления по видеосвязи на встрече Коалиции министров финансов, выступающих за борьбу с изменением климата, сообщает ТАСС.

"Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для роста и процветания. Это крайне важно", - отметила глава МВФ. Она призвала использовать средства, направленные на стимулирование экономики в связи с вызванным пандемией кризисом, на инвестиции в природоохранную деятельность. Такой подход позволит увеличить и мировой ВВП, и создать миллионы рабочих мест.

Глава МВФ также призвала власти стран с наибольшим объемом выбросов в окружающую среду установить минимальную стоимость углеродных квот.-0-