МВФ снимает возрастные ограничения для руководителя

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выступил 21 августа с рекомендацией снять возрастные ограничения для директора-распорядителя организации, что позволит единому кандидату от Евросоюза Кристалине Георгиевой занять этот пост. Об этом говорится в заявлении пресс-службы фонда.

"Исполнительный совет рекомендовал Совету управляющих МВФ проголосовать за снятие возрастного ограничения, которое в настоящее время применяется к должности директора-распорядителя МВФ", - отмечается в документе. С 1951 года на пост руководителя организации не рассматриваются кандидатуры старше 65 лет, а Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет. Согласно правилам, после 70-летия руководитель МВФ должен покинуть свой пост.

"Отмена возрастного ограничения приведет к тому, что условия назначения директора-распорядителя будут соответствовать аналогичным условиям для членов Исполнительного совета МВФ, который возглавляет директор-распорядитель, и президента Всемирного банка, на которых не распространяются возрастные ограничения", - отмечается в документе.

Голосование в Совете управляющих МВФ по утверждению данной рекомендации пройдет с 21 августа по 4 сентября.

Исполнительный совет МВФ 26 июля объявил о начале процесса подбора нового руководителя организации взамен Кристин Лагард. Она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ и официально покинет свой нынешний пост 12 сентября. В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

По действовавшему прежде неформальному соглашению между ведущими акционерами фонда - США и странами Евросоюза - МВФ до сих пор возглавляли исключительно представители Старого света, а Всемирный банк, - американцы.-0-