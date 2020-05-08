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08 мая 2020, 08:33

МВФ: странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусом

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам с формирующимся рынком может потребоваться на борьбу с коронавирусом значительно больше чем $2,5 трлн, поскольку экономический прогноз ухудшился. Об этом заявила в четверг на видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, сообщает ТАСС.

"В марте мы давали оценку потребностей во внешнем финансировании для стран с формирующимся рынком, и мы сказали, что это будет порядка $2,5 трлн. С тех пор, я думаю, ситуация изменилась в худшую сторону. Этот кризис, судя по всему, будет длиться дольше. Сумма $2,5 трлн была на конец 2020 года с учетом, что ситуация к тому времени нормализуется. Но это кажется все менее вероятным, так что финансовые потребности вырастут достаточно значительно и выйдут даже за пределы этой суммы", - сказала она.

В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что странам с формирующимся рынком необходимо $2,5 трлн финансовых средств на борьбу с коронавирусом. По словам главы МВФ, только внутренних резервов и заимствований на внутреннем рынке будет недостаточно для этого, поэтому потребуется значительное финансирование со стороны МВФ. Георгиева пообещала, что Фонд будет в ускоренном формате рассматривать все заявки на оказание помощи.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к глубокому международному экономическому кризису. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад на 3%.-0-

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