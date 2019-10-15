МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, сообщает ТАСС.

Прогноз на текущий год находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, подчеркивают в МВФ.

В апрельском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% в 2019 году и на 3,6% в 2020 году. "Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ.

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 процентного пункта ниже.

В МВФ ожидают, что экономики развитых стран в целом замедлятся до 1,7% в 2019 и 2020 годах (по сравнению с 2,3% в 2018 году). В то же время развивающиеся экономики нарастят темпы прироста с 3,9% в 2019 году до 4,6% в 2020 году. Этому будет способствовать восстановление или менее глубокая рецессия в таких странах, как Турция, Аргентина и Иран, а также улучшение ситуации в государствах, где экономика замедлялась в течение 2019 года: России, Бразилии, Мексике, Индии и Саудовской Аравии.-0-