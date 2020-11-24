МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021 году - до 2,5% с 2,8%. Об этом говорится в докладе фонда о влиянии COVID-19 на экономику РФ, сообщает ТАСС.

"В целом, по нашим прогнозам, в этом году экономика сократится примерно на 4%, а в следующем году вырастет примерно на 2,5%", - говорится в докладе.

МВФ отметил, что начавшееся летом восстановление экономики РФ сейчас находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы экономики РФ, указали в МВФ.

"Решительные ответные меры правительства и центрального банка помогли смягчить воздействие кризиса. Повышенные социальные пособия и пособия по безработице позволили поддержать доходы домохозяйств в период, когда это было необходимо", - подчеркивается в докладе. Кроме того, оказанная предприятиям действенная помощь обеспечила снижение давления на ликвидность и платежеспособность, что должно ограничить последствия кризиса в долгосрочной перспективе. "Представляется, что поддержка корпоративного сектора характеризуется высокой адресностью, и, кроме того, были приняты надлежащие меры по ограничению возможных злоупотреблений и мошенничества", - отметил фонд.-0-