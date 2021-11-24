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24 ноября 2021, 21:48

МВФ: Украина должна бороться с коррупцией для получения помощи

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Украины должны повысить уровень корпоративного управления государственными банками и компаниями, а также реализовывать на практике свою антикоррупционную политику, чтобы сохранить поступления помощи. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ), собщает ТАСС.

Публикация документа последовала за одобрением Исполнительным советом МВФ выделения Киеву примерно $700 млн и продлением программы кредитования на $5 млрд. Кредитный транш был предоставлен после нескольких месяцев критики в адрес украинских властей за отступление от своих обязательств перед кредиторами.

В докладе отмечается, что Киев "в рамках согласованных с МВФ приоритетов в области политики", что необходимо для очередного транша, "взял на себя обязательство бороться с коррупцией и продвигаться в реализации судебной реформы".

Фонд изложил критерии, которые включают совершенствование системы отбора членов наблюдательных советов в государственных банках и утверждение бюджета на 2022 год с дефицитом, не превышающим 3,5% ВВП. Кроме того, указали в организации, денежно-кредитная политика ЦБ Украины должна быть направлена на возвращение инфляции цен на потребительские товары к целевому показателю, а также на усиление контроля за банковской деятельностью. В то же время фонд призвал украинское правительство поддержать независимость ЦБ.

В следующем году на Украине должна быть принята и опубликована национальная стратегия по возврату активов закрывшихся банков, а также дорожная карта частичной или полной приватизации "Ощадбанка" и Приватбанка. Генпрокуратура Украины также должна будет публиковать два раза в год отчеты о результатах уголовного преследования бывших владельцев и менеджеров этих банков, причем первый отчет должен быть опубликован до конца этого года.

Прогресс в достижении этих критериев будет рассмотрен в марте.-0-

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