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27 сентября 2021, 12:01

Mysl Polska: для Польши пришло время пожинать плоды своей бездумной политики

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Год назад Польша продемонстрировала явное вмешательство в дела соседней Беларуси, а сегодня ей приходится вводить режим чрезвычайного положения в приграничных районах. Кто сеет ветер - пожнет бурю, и для Польши пришло время пожинать плоды своей бездумной политики. Об этом говорится в статье польского издания Mysl Polska под названием "Кто сеет ветер…", перевод которой публикует интернет-портал "ИноСМИ".

2 сентября 2021 года президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в находящихся неподалеку от польско-белорусской границы 115 населенных пунктах Подляского воеводства и 68 - Люблинского. 6 сентября 2021 года сейм поддержал это решение. Официальным основанием для введения чрезвычайного положения назывался "миграционный кризис" у границы с Беларусью и проводившиеся совместные учения белорусских и российских войск "Запад". "Но было ли оно действительно необходимо, кому и чему оно на самом деле служило? Угрожает ли Польше, как утверждает официальная пропаганда, опасность со стороны Беларуси и России?" - задается вопросом автор статьи.

Чтобы понять причину инцидентов, связанных с незаконным пересечением польско-белорусской границы мигрантами, следует обратиться к событиям годичной давности. В политике ничто не происходит само по себе, а каждая акция встречает реакцию. В августе 2020 года в Беларуси была предпринята провалившаяся попытка провести переворот и сместить Александра Лукашенко. Иначе говоря, внешние силы хотели устроить в Минске нечто вроде киевского майдана или очередной цветной революции. Эти действия поддержала польская сторона, которая официально выступила против "диктатуры Лукашенко", явно вмешиваясь во внутреннюю политику сопредельного государства.

"Чем обернется такая деятельность, можно было легко предсказать: из-за политики Варшавы произошла заморозка взаимных контактов, а это навредило как обеим нашим странам, так и польскому меньшинству. Современная ситуация, связанная с концентрацией мигрантов у границы с Польшей, может выглядеть как своего рода месть белорусской стороны, но это просто очередной этап конфликта", - говорится в статье.

Автор также задается вопросом, зачем Польше понадобилось вводить режим чрезвычайного положения? "Неужели соответствующие органы не способны выполнять свои обязанности в нормальном режиме? Неужели для решения стандартных задач нужно непременно вводить режим чрезвычайного положения? Если да, это свидетельствует о слабости государства. Ежегодно проводящиеся учения российских и белорусских военных тоже сложно счесть веским основанием для его введения. Каждое государство имеет право проводить на своей территории военные маневры, и это отнюдь не чрезвычайная ситуация", - отмечается в статье.

Удивление автора вызывает и "внезапно появившаяся у польских властей" озабоченность непроницаемостью границ и безопасностью государства: "Демонстрировало ли наше руководство такое же внимание к польским интересам, соглашаясь открыть настежь двери перед гражданами Украины и даже зачастую официально упрощая им въезд? По приблизительным данным, в Польше находятся примерно 850 тысяч украинцев, и это только легально работающие у нас люди. Изучали ли государственные органы их возможные связи с бандеровскими организациями?"

Подводя итог, автор задается еще одним вопросом - что дальше? "Помогают ли решению проблемы дальнейшая эскалация конфликта и пропагандистская кампания, направленная против законного руководства Беларуси? Помогают ли этому строительство ограждений из колючей проволоки, введение режима чрезвычайного положения, мобилизация войск территориальной обороны? Может быть, следует просто сесть к столу и обсудить спорные вопросы? Может быть, стоит перестать поддерживать оппозицию в Беларуси и беззастенчиво навязывать этому государству либерально-демократическую модель? Возможно, в этом кроется ключ к налаживанию польско-белорусских отношений и взаимного сотрудничества наших стран?" - заключает автор.-0-

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