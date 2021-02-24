На 101-м году жизни умер поэт Лоуренс Ферлингетти

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лоуренс Ферлингетти умер в Сан-Франциско (штат Калифорния) на 101-м году жизни. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей его семьи.

Предположительно, причиной смерти стала болезнь легких. Ферлингетти умер у себя дома. В 1953 он открыл в этом же здании книжный магазин City Lights.

Поэт был одним из ярких представителей так называемого бит-поколения американских авторов 1940-1950-х годов. На счету Ферлингетти более 30 поэтических сборников.-0-