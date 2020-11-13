На 13 зверофермах Швеции выявлены зараженные коронавирусом норки

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфицирование норок коронавирусом обнаружено на 13 из 29 зверофермах в Швеции. Об этом сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на Шведский ветеринарный институт (SVA).

Ранее зараженные коронавирусом норки были выявлены в Нидерландах, Дании и США. Власти Дании 4 ноября приняли решение уничтожить всех норок, содержащихся на зверофермах, чтобы предотвратить возможную передачу мутировавшего коронавируса от животного человеку. Позже датское правительство заявило, что это решение было преждевременным, и всех животных уничтожать не будут.

Как сообщалось, коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. На зверофермах страны содержатся от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и продовольственной администрации (DVFA), забиты уже 2,4 млн.

В Швеции решение о массовом уничтожении норок пока не принималось. Это вызвано тем, что шведская норковая промышленность намного меньше датской, а также тем, что около 80% животных будут умерщвлены в рамках сезонной заготовки меха, которая, согласно плану, проводится в ноябре каждого года.-0-