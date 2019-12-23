На 6 шахтах во Львовской области началось затопление из-за отключения электроэнергии

23 декабря, Львов /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Энергетики Львовской области прекратили электроснабжение предприятия "Львовуголь", из-за чего началось затопление на шахтах. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В ночь на 23 декабря выключена электроэнергия на всех шести шахтах предприятия "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", - сообщил Михаил Волынец.

По его словам, отключение шахт "Львовугля" от электроэнергии произошло из-за отказа угольного предприятия внести авансовый платеж в 22 млн гривен (около $950 тыс.) за электроэнергию периода декабря 2019-го - января 2020 года. "Шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, из-за накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовугля" 92 млн гривен (около $4 млн), не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", - отметил Михаил Волынец.

В связи с этим Независимый профсоюз горняков Украины обратился с телеграммами к президенту и премьер-министру страны о необходимости принять срочные меры для реагирования на чрезвычайную ситуацию.-0-