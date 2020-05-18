На 93 тыс. человек стало больше в мире инфицированных коронавирусом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, во всем мире увеличилось более чем на 93 тыс. и приблизилось к 4,62 млн. Количество смертей, вызванных заболеваниями, связанными с коронавирусом, выросло более чем на 4 тыс. и превысило 311 тыс., сообщила 18 мая Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

По сообщению ВОЗ, на 11:00 18 мая в мире был зарегистрирован 4 618 821 инфицированный и 311 847 умерших. За сутки выявлено 93 324 новых заражений, а умерших стало больше на 4 452.

На первом месте в мире по количеству инфицированных - регион Северной и Южной Америки - 2 017 811. За сутки случаев заражения там стало больше на 50 879, умерло 2 810. Общее число умерших в этом регионе составило 121 609. В Европе зафиксировано 1 890 467 заразившихся и 167 173 умерших. Прирост за сутки - 19 922 инфицированных, а умерших - 1 222.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там выявлено 338 560 инфицированных, зафиксировано 9 979 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 11 992, умерли 138 человек.

На первом месте в мире по числу инфицированных США - 1 432 265 человек. В России заразились 290 678. Далее идут Великобритания (243 699), Бразилия (233 142), Испания (231 350), Италия (225 435), Германия (174 697), Турция (149 435), Франция (140 036) и Иран (120 198). За минувшие сутки Бразилия обогнала по количеству заразившихся Испанию и Италию.-0-