На 94-м году жизни скончалась автор песен Мэрилин Бергман

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на 94-м году жизни умерла автор песен Мэрилин Бергман, сообщает ТАСС.

Ее состояние ухудшалось на протяжении последней пары лет, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень спокойно, без боли и страданий.

Поэтесса писала песни вместе со своим супругом и соавтором Аланом Бергманом. Их номинировали на 16 премий "Оскар", три из них выиграли. Одним из ключевых успехов пары была песня The Way We Were из киноленты "Какими мы были" (1973) с Барброй Стрейзанд в главной роли. За эту композицию, помимо "Оскара", пара получила две премии "Грэмми". Также Бергманы получили высшую награду Американской киноакадемии за композиции к фильмам "Афера Томаса Крауна" (1968) и "Йентл" (1983).

В 1980 году Бергманы были введены в Зал славы авторов песен. Мэрилин Бергман стала первой женщиной, которую избрали в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. В 1994 году она заняла пост президента и председателя совета этой организации.